وفرض الألماني توماس مولر نفسه نجما لفريقه فانكوفر بتسجيله ثلاثية وقاده لفوز ساحق على ضيفه فيلادلفيا 7-0 في الدوري الأميركي لكرة القدم.

على ملعب "بنك أوف أميركا"، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء انبرى لها ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، بطريقة بانينكا، إلّا ان الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا التقطها بسهولة، قبل أن يحرز الفريق المضيف 3 أهداف.

ولعب إنتر ميامي الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس (79)، من دون مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي استهل عقوبة إيقاف لمدة 3 مباريات بعدما تسبب بشجار وبصق على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز عقب خسارة نهائي كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية في نهاية أغسطس.

قال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة "أنا قلق بالتأكيد. الخسارة 0-3. كنا نأمل في تقديم أداء جيد ومباراة جيدة بعد خسارة كأس الرابطتين. لم تكن الليلة التي تمنيناها وسنحاول التعافي سريعا".

وأكرم فانكوفر ضيافة فيلادلفيا بسباعية نظيفة كان للمخضرم مولر (36 عاما) الذي انضم إلى الفريق الشهر الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع بايرن ميونيخ، حصة الأسد منها بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 30 و45+1 من ركلتي جزاء و88.

وأضاف الأوروغوياني ماتياس لابوردا (18) والغاني إيمانويل سابي (24 و61) والبديل الكندي راين إيلومي (80) أهداف فانكوفر.

كما تألق الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون القادم حديثا من توتنهام الإنجليزي، فافتتح التسجيل لصالح فريقه لوس أنجلوس أف سي الفائز على مضيفه سان خوسيه 4-2.