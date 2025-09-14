وحقق أرسنال فوزا مهما على ضيفه نوتنغهام فورست 3-0، حيث افتتح سوبيمندي سجله التهديفي مع الفريق بعد انتقاله من ريال سوسييداد في الدقيقة 32، قبل أن يوقع على ثنائيته الشخصية في الدقيقة 79، بينما أحرز السويدي، فيكتور يوكيريس هدفه الثالث بقميص المدفعجية في الدقيقة 46.

وعزز أرسنال بهذه النتيجة سلسلته الإيجابية أمام نوتنغهام، محققا انتصاره الخامس في آخر ست مواجهات بينهما في الدوري المحلي مقابل تعادل واحد.

ولحق توتنهام بجاره أرسنال إلى الصدارة بعدما حسم الديربي اللندني أمام وست هام بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها السنغالي باب مطر سار (47)، والسويدي لوكاس بيرغفال (57)، والهولندي ميكي فان دي فين (64).

وحرم برنتفورد جاره تشيلسي من الارتقاء إلى الصدارة، بعدما فرض عليه التعادل 2-2. وكان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر الألماني كيفن شايده (35)، لكن تشيلسي قلب الطاولة بهدفين لكول بالمر (61) والإكوادوري موسيس كايسيدو (85). وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك البرتغالي فابيو كارفاليو، التعادل (90+3).

وتراجع تشيلسي إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 8 نقاط، مقابل 4 نقاط لبرنتفورد في المركز 12.

وواصل بورنموث صحوته بتحقيق فوزه الثالث تواليا بتغلبه على برايتون 2-1، حيث سجّل لأصحاب الأرض أليكس سكوت (18) والغاني أنتوان سيمينيو (61 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الياباني كاورو ميتوما هدف برايتون الوحيد (48).

وارتقى بورنموث إلى المركز الرابع مؤقتاً بـ9 نقاط، فيما تجمد رصيد برايتون عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول هذا الموسم على حساب ولفرهامبتون 1-0، سجله المهاجم الألماني نيك فولتيماده (29) بضربة رأسية إثر تمريرة من جاكوب مورفي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع، بينما تكبد ولفرهامبتون خسارته الرابعة توالياً ليبقى أخيراً بلا رصيد.

وحذا فولهام حذو نيوكاسل بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب ليدز 1-0، سجله المدافع السويدي غابريال غودموندسون بالخطأ في مرماه (90+4).

كما تعادل كريستال بالاس مع سندرلاند سلبياً، وإيفرتون مع أستون فيلا بالنتيجة نفسها. وتختتم المرحلة الأحد بمباراتي بيرنلي مع ليفربول، ومانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد.