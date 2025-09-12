ورفض 7 لاعبين إسرائيليين خوض منافسات البطولة، التي تحتضنها سيستاو شمالي إسبانيا.

وانسحب اللاعبون بعد أن أبلغهم المنظمون أنهم لن يتمكنوا من اللعب تحت العلم الإسرائيلي، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقال أنخيل أولمو رئيس نادي سسيتاو للشطرنج الذي نظم الحدث: "انسحبوا واحدا تلو الآخر، وقرر آخرهم هذا الصباح عدم المجيء".

وتابع: "تصرفنا وفقا للوائح الدولية، ونشكرهم على قرارهم".

وقال الاتحاد الدولي للشطرنج إنه لم يكن على علم بقرار منع اللاعبين الإسرائيليين اللعب تحت علمهم.

وذكر في بيان: "لم يكن لدى الاتحاد أي معرفة مسبقة بهذا القرار، ولم يصدر أي حكم بخصوصه، ولم تتم استشارته من قبل المنظمين. الاتحاد يدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك القائم على الجنسية أو العلم".

وكان اللاعبون الروس والبيلاروس قد اضطروا، منذ سنة 2022، للمشاركة من دون ألوان بلادهم بسبب العقوبات الرياضية المفروضة على بلادهم بسبب حرب أوكرانيا.

وتجذب البطولة أكثر من 250 لاعبا من 33 دولة حول العالم.