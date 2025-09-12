وقال الخطيب في بيان رسمي الجمعة: "زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي. منذ 8 سنوات تعاهدنا مع جماهير الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية، ليبقي الأهلي علي القمة دائما وبتاريخه ومبادئه وبطولاته وبتطوير مستمر لمنشاته وأعضائه".

وأضاف: "على مدار دورتين انتخابيتين تشرفت برئاسة مجلس الإدارة والعمل معكم ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية فكل بناء أو تطوير أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وقاريا وعالميا".

وأوضح: "كما تعلمون فقد حاولت عدة مرات أن ابتعد عن الضغوط لنصيحة الأطباء ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزاما بالمسؤولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتقديرا لثقة وطموحات الجماهير".

وأكد: "اليوم أصبح من الضروري أن استجيب لتوصيات الأطباء المشددة أن ابتعد عن الضغوط، ومع اقتراب الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعا كامل ثقتي في كفاءتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة ومع استعدادي للمشاركة بالرأي والمشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد".

واختتم البيان: "في النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي لحضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل للمشاركة في مستقبل نادينا".