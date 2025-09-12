وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إن "مرموش غائب. لم تحدد مدة غيابه بعد وسيخضع للفحوصات الأخيرة".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أنه سيغيب لبضعة أسابيع. بعد فترة التوقف الدولي المقبلة سيكون جاهزا".

يشار إلى أن فترة التوقف الدولي المقبلة مقررة في أكتوبر.

وكان مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة أمام بوركينا فاسو، الثلاثاء.

وقال طبيب منتخب مصر إن اللاعب (26 عاما) يعاني كدمة في أربطة الركبة.

وأعلن مانشستر سيتي أن مهاجمه المصري سيغيب عن قمة مانشستر، الأحد، في تقييم مبدئي لفترة غيابه.

وأنهى مرموش، الذي انضم إلى سيتي في يناير، الموسم الماضي برصيد 8 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات، لكنه لم يهز الشباك معهم حتى الآن هذا الموسم.