وذكر المركز الإعلامي للزمالك، الخميس، أن أوشينج وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب.

ونشر الزمالك فيديو عبر صفحته الرسمية على "إكس"، مرفقا بمنشور جاء فيه"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة، رحبوا معنا بالوافد الجديد الكيني بارون أوشينج".

وأوضح الزمالك أن التعاقد مع أوشينج يأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي بقيادة حسين لبيب، والذي يهدف لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة خلف المصري البورسعيدي متصدر الترتيب.