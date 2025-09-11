ولا تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة لأونانا، الذي اضطر للرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي والانتقال للدوري التركي بعد موسم كارثي، أنهى خلاله "الشياطين الحُمر" مسيرتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس عشر، الأسوأ في تاريخ النادي.

ويتحمل أونانا جزئيا مسؤولية الهدف الذي سكن شباك أسود الكاميرون، حينما شق دايلون ليفرامينتو مشوارا ماراثونيا صوب المرمى الكاميروني قبل أن يراوغ أونانا ويسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وفي هذا الهدف، تعرض أونانا لانتقادات بسبب بقائه على خط المرمى بدلا من الخروج وإغلاق الزاوية.

واقتحمت جماهير الرأس الأخضر أرض الملعب للاحتفال الذي قربهم كثيرا من بلوغ المونديال للمرة الأولى في التاريخ، في الوقت الذي تورط به أونانا في واقعة مؤسفة، حيث كان يمسح وجهه عند مغادرته الملعب واقترب مشجع منه وبدا أنه يحاول التقاط صورة معه، لكن حارس المرمى الكاميروني دفعه بقوة في وجهه.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها بفارق 4 نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر، الذي يحتاج فقط إلى الفوز على ليبيا أو إيسواتيني ليضمن تأهله التاريخي لكأس العالم.