وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني حاول استقطاب الجناح الصغير، قبل مشاركته في أولى مبارياته بالدوري الإسباني مع برشلونة، إضافة إلى لاعب الوسط الشاب الآخر غافي، لكن المفاوضات فشلت.

وأرسل بايرن ميونيخ كلا من المدير الرياضي حينها حسن صالح حاميديتش والمدير التقني ماركو نيبي إلى إسبانيا، للتفاوض حول إمكانية ضم اللاعبين يامال وغافي.

وبعد لقاء المبعوثين مع وكيل أعمال يامال، عادا إلى ميونيخ بانطباعات جيدة، لكن كل شيء توقف عندما غير اللاعب وكيل أعماله.

وعاد المبعوثان للتفاوض مع الوكيل الجديد خورخي مينديز، لكن الصفقة فشلت، إذ طلب 5 ملايين يورو من أجل إتمام الصفقة، وهو ما اعتبر مبلغا كبيرا وقتها نظرا لصغر سن اللاعب.

كما أنه لم يكن بالإمكان إتمام الصفقة، لأن يامال وقتها لم يكن يبلغ 16 عاما بعد.

وفشلت مفاوضات انتقال اللاعبين اللذين بقيا في النادي الكتالوني، حتى أصبحا الآن من الركائز الأساسية للفريق.

وبعد ذلك بمدة قصيرة، شارك يامال بأول مباراة له في الدوري الإسباني وأثبت جدارته، وأصبح الآن في عمر 18 سنة أبرز نجوم برشلونة، ويعتبر من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لهذه السنة.