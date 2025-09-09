وكان مانشستر سيتي قد رفع قضية ضد الاتحاد الإنجليزي بعد فرض قيود على صفقات الرعاية في 2023 عقب شراء صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل، وهو ما حال دون إبرام صفقة كبيرة مع طيران الاتحاد، الراعي التاريخي لمعقل وقميص الفريق.

المحكمة كانت قد اعتبرت القيود "باطلة وغير ملزمة"، وأيدت موقف مانشستر سيتي. وعلى الرغم من تغيير الاتحاد الإنجليزي صياغة اللوائح، استأنف سيتي الحكم مجدداً، قبل أن يفضّل الطرفان التسوية خارج المحكمة قبيل جلسة استماع جديدة.

ووفق البيان الرسمي: "توصل البريميرليغ ونادي مانشستر سيتي لتسوية فيما يخص الحكم القضائي المتعلق بلوائح رعاية طرف ثالث، ونتيجة لهذا اتفقت الأطراف على إنهاء المسار القانوني"، مؤكداً أن اللوائح الحالية أصبحت بحكم الملغاة.

وكانت صفقة الرعاية الأولى بين سيتي وطيران الاتحاد قد أبرمت عام 2011 لمدة عشر سنوات مقابل 400 مليون جنيه إسترليني. ويتوقع أن يكون التمديد الجديد بمبلغ أكبر، مع مراعاة عمليات التدقيق المتبعة.

وبموجب هذه التسوية، ضمن مانشستر سيتي معاملة متساوية مع باقي أندية الدوري الممتاز في صفقات الرعاية، منهياً خلافاً أثار جدلاً واسعاً في أوساط كرة القدم الإنجليزية حول عدالة اللوائح.