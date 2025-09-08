ونشر صلاح صورة له مع عدد من أعضاء المنتخب، وهم يشاهدون فيلما كوميديا، وكتب تعليق "فيلم ثقافي" على الصورة.

وأثار صلاح بهذه الصورة الجدل، بسبب اختياره لعنوان "فيلم ثقافي"، وهو فيلم مصري كوميدي يناقش أزمة الشباب العربي والمشاكل الحياتية التي يعيشها وأبرزها ضيق الحال وصعوبة الزواج فيهربون من الواقع بمشاهدة الأفلام الإباحية.

وظهر رفقة محمد صلاح في غرفة الإقامة ببوركينا، عدد كبير من لاعبي المنتخب، على رأسهم "محمد الشناوي، عمر مرموش، محمد هاني، محمود تريزيغيه ومصطفى محمد".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة بوركينا فاسو غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.