وأفادت صحيفة "صنداي ميرور" بأن سجل إصابات إيزاك شكلت هاجسا لمسؤولي ليفربول أثناء المفاوضات، إذ غاب عن 39 مباراة من أصل 114 مع نيوكاسل، معظمها بسبب إصابات في الفخذ، إضافة إلى ابتعاده عن التدريبات لأكثر من 200 يوم تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

وقام خبراء اللياقة والعلوم الرياضية في ليفربول بمراجعة الحالة البدنية للاعب، وأكدوا للنادي عدم وجود ما يمنع الاستثمار في الصفقة القياسية، مع وضع خطة تدريب متخصصة لتقليل مخاطر الإصابات وتحسين جاهزيته.

ومن المتوقع أن يخضع إيزاك لمتابعة دقيقة بعد عودته من مشاركته مع منتخب السويد في تصفيات كأس العالم 2026، خصوصًا أنه قضى معظم الصيف يتدرب بمفرده.