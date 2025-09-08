وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، أقدم "ميمي" على ركل مهاجم منتخب تايلاند في قدمه، مما تسبب بإصابة بالغة، واندلاع مشاجرة كبيرة بين الفريقين، انتهت بطرد ميمي من اللقاء.

وبالرغم من هذه الأحداث، انتصر المنتخب العراقي على صاحب الأرض والجمهور منتخب تايلاند 1 - 0 في المباراة التي احتضنها ملعب كانشانابوري الدولي في تايلاند.

وأكمل المنتخب العراقي المباراة بـ 9 لاعبين بعد أن تعرض فرانس بطرس إلى الطرد في الدقيقة 76 قبل طرد ميمي في الدقيقة 94.

وسجل هدف المنتخب العراقي والمباراة الوحيد مهند علي "ميمي" في الدقيقة 75 بضربة رأس.