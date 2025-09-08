وعلى غرار لقبه الأول في فلاشينغ ميدوز عام 2022 الذي سمح له باعتلاء صدارة التصنيف العالمي، عاد ألكاراز للقمة بعد التتويج بلقبه السادس في البطولات الكبرى وأحكم قبضته على صراعه التنافسي مع سينر.

وأصبح ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاما، ثاني أصغر لاعب في عصر الاحتراف الذي بدأ عام 1968 يفوز بستة ألقاب كبرى بعد بيورن بورغ، كما أنه وضع حدا لسلسلة انتصارات سينر المذهلة التي بلغت 27 مباراة متتالية على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى، مما أثر على الموسم الرائع للاعب الإيطالي.

ويغادر اللاعب الإسباني، الذي لفت الأنظار بقصة شعره المفاجئة في بداية البطولة، نيويورك بعد سلسلة بلغت 13 انتصارا متتاليا و7 ألقاب و6 هزائم فقط في 2025.

وقال ألكاراز، الذي حقق انتصاره العاشر في المواجهة رقم 15 أمام اللاعب الإيطالي "أريد أن أبدأ بالحديث عن يانيك، إنه أمر لا يصدق ما تفعله طوال الموسم، مستوى رائع في كل بطولة تلعبها.. أراك أكثر من عائلتي".

وأضاف "شيء جميل أن أتقاسم معك الملعب وغرفة تغيير الملابس وملاعب التدريب، أنت تثابر في العمل، وحققت النجاح بفضل مجهوداتك والفريق المصاحب لك. قدمت أداء رائعا. أنا فخور جدا بالمحيطين بي. كل إنجاز أحققه بفضلكم، بفضلكم... هذا إنجازكم".

أداء رائع

بينما خيمت السحب الرمادية على ملعب آرثر آش الشهير، واصل ألكاراز تألقه كما فعل على مدار الأسبوعين الماضيين، وعزز كسر إرسال مبكر بضربة مخادعة.

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بإرسال قوي رده سينر في الشبكة.

وتحت أنظار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان يتابع المباراة من مقصورة فاخرة في المدرجات، مما أضاف طبقة أخرى من الإثارة إلى النهائي الثالث تواليا في البطولات الأربع الكبرى بين الثنائي هذا العام، رد سينر بقوة ليفوز بالمجموعة التالية بعد إنقاذ نقطة كسر مبكرة.

وبعدما خسر مجموعة لأول مرة في البطولة هذا العام، شق ألكاراز طريقه بقوة ليتقدم 5-صفر في المجموعة الثالثة قبل أن ينجح سينر في فرض إرساله، وحسم الإسباني المجموعة بإرسال قوي.

وأطلق سينر ضربتين مذهلتين في الشوط الافتتاحي للمجموعة الرابعة وسط تصفيق حار وحافظ على إرساله رغم الضغط الشديد، لكنه انهار تحت الضغط وخسر إرساله في الشوط الخامس.

وحسم ألكاراز المباراة في الفرصة الثالثة التي سنحت له ورفع قبضتيه عاليا قبل أن يتلقى عناقا حارا من منافسه ويحتفل مع فريقه باحتفالات جامحة.

وهذه الخسارة الثانية التي مني بها سينر في نهائي بطولة كبرى أمام ألكاراز هذا الموسم بعد خسارته في بطولة فرنسا المفتوحة الملحمية في يونيو حزيران الماضي رغم أنه تغلب على الإسباني ليحصد لقب ويمبلدون في الشهر التالي.

وقال سينر "لقد لعبنا في المحافل الكبرى وخضنا مباريات كبيرة هذا الموسم.. لقد بذلت قصارى جهدي اليوم، ولم أتمكن من فعل المزيد".