ففي مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية، كشف مبابي أنه قام بالتصويت لمواطنه عثمان ديمبيلي للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأضاف: "بالنسبة لي، يستحقها. أتمنى أن يفوز. لقد دعمته منذ البداية، وهذا طبيعي. بعد ذلك، سنرى ما سيحدث".

وعن صديقه أشرف حكيمي، ذكر: "الأمر ليس بيدنا. كانت هناك أصوات، وسنرى. آمل أن يكون حكيمي في مكانه المناسب أيضا، سيكون ذلك رائعا للاعبين المدافعين. لامين يامال لاعب جيد جدا، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن برشلونة".

وعما إذا كان يفكر في الفوز بالكرة الذهبية، رد مبابي: "إنها في ذهن كل لاعب. إنها تتحقق من خلال الألقاب الجماعية".

وأردف قائلا: "أنا لا أكسر أي حواجز. إذا كان لدي موسم ناجح وفزت بالألقاب، فأنا أريد التتويج بها أيضا. ينبغي علينا التركيز على مساعدة فريقي والفوز بالألقاب".