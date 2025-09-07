وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، حسب الحساب الرسمي للوزارة بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، الأحد، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن لتحقيق الانتصار خارج الديار وإسعاد الجماهير المصرية، مشيراً إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو التأهل للمرة الرابعة في تاريخه، في ظل دعم كامل من القيادة السياسية للرياضة والمنتخبات الوطنية.

ويستعد المنتخب المصري للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه منتخب بوركينا فاسو، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب مصر خلال المباراة التي تجرى بملعب 4 أغسطس في بوركينا فاسو لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 22 نقطة، لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى المونديال، دون انتظار نتيجة مباراتي ضد مضيفه منتخب جيبوتي وضيفه منتخب غينيا بيساو في الجولتين التاسعة والعاشرة، اللتين ستجريان الشهر المقبل.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة حاليا برصيد 19 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، علما بأن المتصدر فقط سوف يتأهل للمونديال.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لكأس العالم عامي 1934 و1990 بإيطاليا، وكذلك عام 2018 في روسيا.