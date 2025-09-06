وحل ديمبلي بديلا في المباراة التي لعبت مساء الجمعة لزميله في الفريق والمنتخب ديزيري دوي فيما بين شوطي المباراة، لكنه اضطر لمغادرة أرض الملعب وهو يعرج بعدما اشتكى من إصابة في الفخذ الأيمن عند الدقيقة 81، لتنتهي مشاركته بهذه الإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إصابة ديمبلي سببت أزمة كبرى بين باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا، إذ يعتقد النادي أن عثمان الذي كان يعاني بالفعل من إصابة عضلية في ساقه اليسرى منذ السبت الماضي، لم يكن في حالة جيدة تمكنه من اللعب، في مباراة أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر إعلامية فرنسية، أن هناك حالة من الغضب والإستياء داخل النادي، بسبب تعامل المنتخب مع اللاعب، خاصة أن سان جرمان حذر الطاقم الطبي لفرنسا من حالته، وأنه لا يجب أن يلعب.

في المقابل، يختلف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مع موقف النادي، حيث اعتبر أن ديمبلي كان في حالة بدنية تسمح له باللعب.

وأضاف المدرب: "لم تكن هناك أي مجازفة في مشاركته، وإلا لما وضعته في الملعب، لسوء الحظ بالنسبة له، أنه تعرض لشد آخر بعدما تعافى من قبل".

وأوضح في تصريحات عقب اللقاء أن موضع الإصابة الجديدة مختلف عن تلك التي اشتكى منها ديمبلي في مباراة سان جرمان ضد تولوز بالدوري الفرنسي، مضيفا: "هذ أمر يمكن أن يحدث لأي لاعب حتى ولو لم يكن مصابا من قبل".

وشدد المدرب على أن رأي الجهاز الطبي أيضا بأنه لم يكن هناك أي قلق بشأن حالة ديمبلي قبل المباراة.