وذكر النادي أن المدرب الإسباني، الذي قاد سان جرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، سيخضع لجراحة بعدما تعرض للإصابة، الجمعة.

وذكر النادي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعد حادث دراجات الجمعة، تلقى لويس إنريكي مدرب سان جرمان العلاج من جانب فرق الطوارئ وسيخضع لعملية جراحية لعلاج الكسر في عظمة الترقوة".

وأضاف: "يعرب النادي عن دعمه الكامل ويتمنى له التعافي سريعا. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سان جرمان تغلب على توتنهام في كأس السوبر الأوروبي الشهر الماضي، وفاز بأول 3 مبارياته في الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

ويلتقي سان جرمان مع لانس يوم 14 سبتمبر الجاري.