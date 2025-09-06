كما تم إيقاف سيرخيو بوسكيتس وتوماس أفيلس، ثنائي إنتر ميامي، بسبب مشاركتهما في الشجار، إلى جانب ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لفريق ساوندرز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العقوبة تتعلق بمباريات كأس الدوريات، رغم أن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم يمكنها فرض عقوبة إضافية.

وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة في بيان أن حكام المباراة هم من أبلغوا عن قيام سواريز بالبصق.

وسيكون اللاعب غير مؤهل للعب في بطولة الموسم المقبل، التي تجمع فرق الدوري الأميركي الممتاز مع أندية من الدوري المكسيكي الممتاز، وربما يمتد الإيقاف إلى الموسم الذي يليه.

وتم إيقاف بوسكيتس مباراتين، وأفيلس 3 مباريات ولينهارت 5 مباريات، بسبب السلوك العنيف.

وأشار البيان إلى أن الأربعة تم تغريمهم ماليا أيضا.