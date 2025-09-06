وفشل المنتخبان الإيطالي والإستوني في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب إيطاليا من تسجيل 5 أهداف عن طريق مويس كين في الدقيقة 58 وماتيو ريتغي (هدفين) في الدقيقتين 69 و89، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 71، وأليساندرو باستوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب إستونيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، استهل منتخب فرنسا حملته في التصفيات بالفوز على أوكرانيا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ميكايل أوليسيه في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 82.

وحصد منتخب "الديوك" أول 3 نقاط له في التصفيات، بينما ظل منتخب أوكرانيا بلا رصيد.