وقال سواريز على صفحته في إنستغرام: "أود أن أعتذر عن سلوكي بعد انتهاء المباراة".

وتابع: "لقد كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، حدثت مجموعة من الأمور بعد المباراة مباشرة لم يكن ينبغي أن تحدث، لكن ذلك لا يبرر فعلي".

وأكمل: "لقد كنت مخطئا، وأنا نادم على ذلك بصدق".

وأوضح سواريز، أنه "شعر بالسوء حيال ما حدث"، ولم يرد أن يفوت الفرصة للاعتراف بذلك، والاعتذار لكل من "شعر بسوء" بسبب ما فعله.

وبعد انتهاء المباراة النهائية، التي فاز فيها سياتل على إنتر ميامي بثلاثية نظيفة، نشب شجار بين سواريز وأحد لاعبي الفريق.

وتفاقم الشجار، وتدخل العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفضه.

لكن مهاجم إنتر ميامي فاجأ الجميع، بعد أن أظهرته لقطات تلفزيونية وهو يبصق على أحد عناصر الجهاز الفني لفريق سياتل.

ووصف أحد معلقي المباراة فعل سواريز بأنه "مقزز".

من جهته، ندد نادي إنتر ميامي بالحادثة في بيان على منصته في "إكس"، فجر الجمعة.

وقال: "هذه التصرفات لا تعكس قيم رياضتنا، ونؤكد التزامنا الدائم بالحفاظ على أعلى معايير الروح الرياضية داخل الملعب وخارجه".

وقد يواجه سواريز، إثر فعلته هذه، العديد من العقوبات، قد تصل إلى التوقيف.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها اللاعب الأوروغوياني بمثل هذه السلوكيات، ففي عام 2011، وبعد 3 أشهر من انضمامه إلى ليفربول قادما من أياكس، أوقف سواريز 8 مباريات بعد أن وجه إساءة عنصرية لمدافع مانشستر يونايتد.

وبعدها بعامين، أوقف سواريز 10 مباريات بعد أن عض أحد لاعبي تشيلسي، كما أن سواريز قام بالفعل نفسه في كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما عض جورجيو كيليني، على كتفه خلال مباراة دور المجموعات بين الأوروغواي وإيطاليا، وعلى إثر ذلك تم إيقافه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 4 أشهر.