ووفقا لشبكة "غيف مي سبورت" البريطانية (givemesport) فقد احتفظ صلاح لاعب مصر ونادي ليفربول بصدارة قائمة أفضل 15 أجنحة في العالم بالوقت الحالي.

وتحدثت الشبكة عن صلاح :"لا يوجد جناح في العالم حاليا أفضل من النجم المصري، الذي يواصل تسجيل الأهداف بوتيرة مذهلة عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، ليصبح أفضل جناح في تاريخ البريميرليج".

وأضافت الشبكة: "محمد صلاح لا يزال يحصد نصيبه من الجوائز الفردية، ويقدم صاحب الأرقام القياسية أفضل مستوياته مع ليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت".

وتفوق محمد صلاح في تصنيف أفضل أجنحة العالم حاليا، على عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولامين يامال نجم برشلونة الإسباني الصاعد، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ووفقا للشبكة جاء تصنيف أفضل 15 جناحا في العالم كالتالي: