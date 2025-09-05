وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ يشارك 48 منتخبا بدلا من 32، ما يعني فرصا أكبر للقارات المختلفة وزيادة كبيرة في الحماس الجماهيري على مستوى العالم، ناهيك عن الأرباح التي ستتحقق نتيجة زيادة عدد المباريات.

المنتخبات المتأهلة حتى 5 سبتمبر 2025

حتى الآن، ضمن 16 منتخبا مكانه في مونديال 2026:

الدول المستضيفة: 3 منتخبات، هي: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك.

آسيا: 5 منتخبات، هي: اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أوزبكستان - الأردن - أستراليا.

أوقيانوسيا: 1 منتخب، هو: نيوزيلندا.

أميركا اللاتينية: 6 منتخبات، هي: الأرجنتين - البرازيل - الأوروغواي - كولومبيا - الإكوادور - باراغواي.

توزعت مقاعد التأهل كالآتي: