مع تأهل 6 منتخبات من قارة أميركا اللاتينية إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، يرتفع عدد الدول المتأهلة للمونديال العام المقبل إلى 16، من أصل 48 ستتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
وسيكون مونديال 2026 مختلفا عن بطولات كأس العالم السابقة، إذ يشارك 48 منتخبا بدلا من 32، ما يعني فرصا أكبر للقارات المختلفة وزيادة كبيرة في الحماس الجماهيري على مستوى العالم، ناهيك عن الأرباح التي ستتحقق نتيجة زيادة عدد المباريات.
المنتخبات المتأهلة حتى 5 سبتمبر 2025
حتى الآن، ضمن 16 منتخبا مكانه في مونديال 2026:
- الدول المستضيفة: 3 منتخبات، هي: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك.
- آسيا: 5 منتخبات، هي: اليابان - كوريا الجنوبية - إيران - أوزبكستان - الأردن - أستراليا.
- أوقيانوسيا: 1 منتخب، هو: نيوزيلندا.
- أميركا اللاتينية: 6 منتخبات، هي: الأرجنتين - البرازيل - الأوروغواي - كولومبيا - الإكوادور - باراغواي.
توزعت مقاعد التأهل كالآتي:
- 16 منتخبا من أوروبا.
- 9 منتخبات من إفريقيا (+1 عبر الملحق).
- 8 منتخبات من آسيا (+1 عبر الملحق).
- 6 منتخبات من أميركا الجنوبية (+1 عبر الملحق).
- 6 منتخبات من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (بما فيهم المستضيفون).
- مقعد واحد مباشر لأوقيانوسيا (+1 عبر الملحق).