وفاز منتخبا أوروغواي وكولومبيا 3 / صفر على ضيفيهما منتخبي بيرو وبوليفيا على الترتيب، فيما تعادلت باراغواي مع ضيفتها الإكوادور بدون أهداف، صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش، في المرحلة الـ17 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، المؤهلة للمونديال.

وافتتح رودريغو أغويري التسجيل لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 14، فيما أضاف زميلاه جيورجيان دي اراسكايتا وفيديريكو فينياس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و80 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب أوروغواي إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد منتخب بيرو عند 12 نقطة في المركز التاسع (قبل الأخير).

وفي العاصمة الكولومبية بوغوتا، عاد أصحاب الأرض للمونديال، بعد غيابهم عن نسخة كأس العالم الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2022، بفضل انتصارهم الكبير على منتخب بوليفيا.

وأحرز خاميس رودريغيز الهدف الأول لكولومبيا في الدقيقة 31، فيما سجل جون كوردوبا وخوان فرناندو كوينترو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و83 على الترتيب.

ورفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد المنتخب البوليفي عند 17 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف منتخب فنزويلا، صاحب المركز السابع، المؤهل للملحق العالمي، مع تبقي 3 جولات على نهاية التصفيات.

وستكون هذه المشاركة السابعة للمنتخب الكولومبي في كأس العالم، بعد ظهوره الأول في تشيلي عام 1962، وقد شارك في 3 نسخ متتالية بين عامي 1990 و1998، وكرر ذلك في عامي 2014 و2018.

وفي أسونسيون، عاصمة باراغواي، اقتنص المنتخب المضيف تعادلا سلبيا بطعم الفوز أمام منتخب الإكوادور، ليصعد رسميا للمونديال.

وأصبحت في جعبة منتخب باراغواي 25 نقطة في المركز السادس، بينما رفع منتخب إكوادور رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

وكانت منتخبات الأرجنتين (بطل العالم) والبرازيل والإكوادور حجزت مقاعدها بالفعل في وقت سابق بالمونديال المقبل.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل المنتخبات الستة الأوائل لنهائيات كأس العالم، المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.