ففي المجموعة السابعة، قاد المخضرم بغداد بونجاح منتخب الجزائر للفوز على بوتسوانا 3-1، بعدما سجل هدفين في الشوط الثاني، رافعا رصيد “الخضر” إلى 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.

أما في المجموعة الثامنة، فقد واصل المنتخب التونسي تألقه بفوز مريح على ليبيريا بثلاثية نظيفة، سجلها حازم مستوري وفرجاني ساسي وإلياس سعد، ليصل “نسور قرطاج” إلى النقطة 19 متقدما بسبع نقاط على ناميبيا الوصيفة.

وبهذا يقترب المنتخبان العربيان من حسم بطاقتي التأهل إلى مونديال أميركا وكندا والمكسيك 2026.