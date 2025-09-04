وأكد منير يامال، والد لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، وجود علاقة بين نجله والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول.

ونشر منير يامال عبر منصة "إنستغرام" صورة لنجله رفقة نيكول مصحوبة برمز قلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية مؤخرا أن يامال انفصل عن نيكول.

وفي أواخر الشهر الماضي، كشف يامال عن علاقة محتملة تربطه بنيكول عبر صورة على "إنستغرام".

ونشر يامال صورة مع نيكول عبر حسابه، حيث ظهر الاثنان وهما مبتسمان وأمامهما كعكة كبيرة، على الأرجح تخص عيد ميلاد نيكي نيكول الخامس والعشرين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها يامال ونيكول عناوين الأخبار، حيث إنه في مطلع الشهر الجاري ذكرت تقارير صحفية أنهما شوهدا يقبلان بعضهما في ملهى ليلي.

وبعد أول مباراة في الدوري الإسباني شوهد يامال ونيكول يتجولان في شوارع موناكو.

ولم يؤكد يامال أو نيكول أي علاقة عاطفية تربط بينهما، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأثيرت تكهنات بشأن علاقة عاطفية محتملة تربط يامال بنيكول منذ احتفال نجم برشلونة بعيد ميلاده الثامن عشر.