كما شهد اليوم الأخير أيضا إبرام العديد من الصفقات البارزة الأخرى، في ظل سعي الأندية الإنجليزية العريقة لتعزيز صفوفها في الموسم الحالي، ليبلغ إجمالي ما أنفقته 3 مليار جنيه إسترليني (4 مليار دولار)، متجاوزة الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 2.36 مليار جنيه إسترليني في صيف عام 2023 وفقا لشركة (ديلويت).

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على أفضل خمس صفقات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بعد صراع محموم في اللحظات الأخيرة من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نستعرضها في السطور التالية.

ألكسندر إيزاك - من نيوكاسل إلى ليفربول (125 مليون جنيه إسترليني)

أخيرا تم حسم مستقبل إيزاك بعد أن دفع ليفربول لنيوكاسل مبلغا قياسيا بريطانيا قدره 125 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات المهاجم السويدي، ليصل إجمالي إنفاق الفريق الأحمر إلى أكثر من 415 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، وهو أيضا مبلغ قياسي تكبده ناد إنجليزي واحد في إحدى فترات الانتقالات.

سيني لامينز - من رويال أنتويرب البلجيكي إلى مانشستر يونايتد (18.2 مليون جنيه إسترليني)

اختار مانشستر يونايتد التعاقد مع سيني لامينز، حارس مرمى فريق رويال أنتويرب البلجيكي، في محاولة لتصحيح أخطاء حراسة المرمى التي أضعفت الفريق تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم.

وارتكب كل من ألتاي بايندير وأندريه أونانا، حارسا مرمى يونايتد، أخطاء فادحة هذا الموسم، ويأمل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، الذي ارتبط اسمه بالأرجنتيني إميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، أن يواصل لامينز /23 عاما/، مسيرته الناجحة في أولد ترافورد بعد أن تم وصفه بأنه خليفة حارس مرمى منتخب بلجيكا الأول تيبو كورتوا على المدى الطويل.

يوان ويسا - من برينتفورد إلى نيوكاسل (55 مليون جنيه إسترليني)

تعاقد نيوكاسل مع الألماني نيك فولتمايد مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي للنادي، يوم السبت الماضي، في محاولة لتعويض رحيل إيزاك، وتعزيز هجومه بعد أن وافق برينتفورد على عرض محسن بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني لضم يوان ويسا.

وكان مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية /28 عاما/، اتهم فريق برينتفورد بـ"عرقلة طريقه" في خلاف مماثل لما حدث بين إيزاك ونيوكاسل، في حين أن رحيله يعد ضربة أخرى للنادي بعد رحيل الكاميروني برايان مبيومو لمانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الصيف.

راندال كولو مواني - من باريس سان جيرمان إلى توتنهام هوتسبير (على سبيل الإعارة)

أبرم توتنهام صفقة مفاجئة لضم المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني /26 عاما/ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أنهى اللاعب فترة إعارته الموسم الماضي ليوفنتوس الإيطالي، وسيمنح وصوله جماهير توتنهام دفعة معنوية كبيرة بعد فشل النادي اللندني في التعاقد مع إيبيريتشي إيزي ومورغان جيبس-وايت في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية.

كما يعزز ضم كولو مواني الخيارات الهجومية للدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنهام، بعد التعاقد في وقت سابق مع الغاني محمد قدوس والهولندي تشافي سيمونز.

جيانلويجي دوناروما - من باريس سان جيرمان إلى مانشستر سيتي (25.9 مليون جنيه إسترليني)

تعاقد مانشستر سيتي مع جيانلويجي دوناروما، أحد أفضل حراس المرمى في العالم بعد إتمام صفقة بقيمة 9ر25 مليون جنيه إسترليني مع باريس سان جيرمان لضم الحارس.

الحارس الإيطالي الدولي /26 عاما/ الذي تسبب في حرمان منتخب إنجلترا من الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، خرج من حسابات الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ولكنه من المرجح أن يصبح الخيار الأول للإسباني الآخر جوسيب غوارديولا، مدرب سيتي، رغم انضمام جيمس ترافورد من بيرنلي في وقت سابق من هذا الصيف، في الوقت الذي رحل فيه البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى الفريق السماوي لفنربخشة التركي.