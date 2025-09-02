واجتاز غيهي، الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس بنهاية الموسم، الفحوصات الطبية في ليفربول، وكان على أعتاب الانتقال لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المرجح أن يكون فشل كريستال بالاس في ضم إيغور جوليو هو السبب في تراجعه عن بيع غيهي (25 عاما) إلى ليفربول.

وأبرم ليفربول عدة صفقات نارية، في مقدمتها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك القادم من صفوف نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه استرليني.

كما تعاقد ليفربول مع هوغو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز وميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونغ.