وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن قائد بالاس الذي هز الشباك في فوز فريقه على أستون فيلا 3-صفر يوم الأحد الماضي، خضع للفحص الطبي في لندن قبل إغلاق باب الانتقالات.

ومن المتوقع أيضا أن يعلن ليفربول عن إتمام صفقة التعاقد مع السويدي ألكسندر إيساك، مهاجم نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال تأكيد الصفقتين فإن ذلك سيكمل ثنائية لليفربول ويجعل إنفاقه الصيفي يقترب من حاجز 500 مليون جنيه إسترليني.

كان جيهي، الذي تدرج في الفئات السنية في تشيلسي وقضى فترة إعارة في سوانزي سيتي قبل أن ينضم إلى بالاس في 2021، وجها بارزا في تشكيلة منتخب إنجلترا منذ أول مباراة دولية له في 2022.

وكان ضمن فريق بالاس الذي فاز بأول لقب للنادي الموسم الماضي بتغلبه على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليصبح معشوقا لدى جماهير بالاس.

وستكون أنباء رحيله إلى آنفيلد ضربة موجعة للمدرب أوليفر غلاسنر الذي قال يوم الأحد إن النادي "كان عليه الاحتفاظ به".