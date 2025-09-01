وكان الحارس (26 عاما) يسعى للانتقال بعد استبعاده من قائمة باريس سان جرمان في مباراة كأس السوبر أمام توتنهام الشهر الماضي، وهو ما أشار إلى أنه لم يعد الخيار الأول لحراسة مرمى بطل أوروبا.

وأكدت مصادر في مانشستر سيتي أن صفقة التعاقد مع دوناروما لا يمكن أن تتم من دون رحيل الحارس الأساسي إديرسون عن النادي، لكن علمت وكالة الأنباء البريطانية أن اتفاقا قد تم الآن لانضمام الحارس الإيطالي إلى مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير صحفية صباح الإثنين أن الحارس البرازيلي إديرسون اقترب من الانتقال لفريق فناربخشة التركي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي مطلع هذا الصيف، وبدأ المباريات الثلاثة التي خاضها مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عيسى كابوري لاعب مانشستر سيتي في طريقه أيضا لإتمام انتقاله على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات إلى نادي ريكسهام المنافس في دوري الدرجة الأولى.