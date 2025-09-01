وتقدم ناصر ماهر للزمالك في الدقيقة 10، وعادل النتيجة أحمد فاروق (60) قبل أن يسجل محمد الدياسطي هدف التقدم والانتصار لوادي دجلة (66).

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72، بعد طرد محمود حمدي "الونش" لحصوله على الإنذار الثاني، بينما لعب وادي دجلة بدوره بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 لطرد إبراهيم البهنسي.

وتجمد رصيد الفريق الأبيض عند 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر الجديد المصري، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المباريات الأخرى، تغلب مودرن سبورت على حرس الحدود بهدف نظيف، وتعادل سموحة وبتروجت من دون أهداف.

ويتوقف الدوري المصري لمدة أسبوعين بسبب النافذة الدولية، حيث تلتقي مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.