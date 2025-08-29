وقال المدرب الإسباني البالغ 52 عاما في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أرمينيا ثم المجر في 6 و9 سبتمبر "هي أول مباراة لنا من دون ديوغو جوتا. نريد أن نُخلّد ذكراه كل يوم".

وأضاف: "غياب ديوغو مصدر وحدة وتحفيز ومسؤولية، لأنه أراد الفوز بكأس العالم"، مُشيرا إلى أن الرقم 21 الذي كان يرتديه مهاجم ليفربول مع منتخب بلاده سيحمله الآن لاعب خط الوسط روبن نيفيش.

لقي جوتا (28 عاما) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا (25 عاما) وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف في دوري الدرجة الثانية في البرتغال، حتفهما في حادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة سامورا على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.

وأثار هذا الحادث المروع موجة من المشاعر في عالم الكرة المستديرة وخارجه.

وتستهل البرتغال مشوارها في تصفيات كأس العالم برحلة إلى أرمينيا السبت في 6 سبتمبر، تليها زيارة إلى المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا إيرلندا.

ولا يزال نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو البالغ 40 عاما، الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات، حاضرا بقوة ضمن التشكيلة، علما انه يملك الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية (221) والأهداف (138). تم استدعاء أيضا زميله الجديد في النصر جواو فيليكس.

في المقابل، يغيب عن التشكيلة المكونة من 23 لاعبا، مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو بسبب مشاكل بدنية.