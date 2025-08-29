وقال النادي الذي يطارد لقبه الأول في الدوري التركي منذ 2014 على منصة إكس: "انفصل المدرب جوزيه مورينيو الذي تولى المسؤولية من بداية موسم 2024-2025 عن النادي.

وأضاف: "نشكره على جهوده مع الفريق ونتمنى له التوفيق في مشواره القادم".

وتعاقد فناربخشه مع مورينيو (62 عاما) في يونيو 2024 بعد استغناء روما الإيطالي عن خدماته.

وتولى مورينيو قيادة الجهاز الفني للفريق التركي خلفا للمدرب الوطني إسماعيل كارتال.

وفاز مورينيو بألقاب مع أندية بورتو وتشلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ورحب ألوف المشجعين لنادي فناربخشه الذي يتخذ من إسطنبول مقرا بالمدرب مورينيو حين تولى المسؤولية صيف العام الماضي سعيا لإنهاء هيمنة غلطة سراي في السنوات الأخيرة.

لكن بداية فناربخشه السيئة للموسم ومعاناته الأوروبية المبكرة وضعت المدرب البرتغالي تحت ضغط كبير.

ولم يعلن النادي عن بديل مورينيو حتى الآن.