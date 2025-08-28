وانطلق نهائي البطولة عام 2025 في ميونيخ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، وهو ما اضطر المشجعين لمغادرة الملعب قرابة منتصف الليل بمجرد انتهاء احتفالات تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان.

وقال اليويفا إن انطلاق النهائي مبكرا سيمكن المشجعين من الاستفادة من وسائل النقل العام عقب المباراة، في حين ستستفيد المدن المضيفة اقتصاديا من بقاء المشجعين لمواصلة احتفالاتهم خارج الملعب.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان "إن توقيت انطلاق المباراة الجديد سيجعلها أكثر سهولة وشمولا وتأثيرا على كافة الأطراف المعنية".

وأضاف: "في حين أن انطلاق المباريات في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا مناسب لأيام منتصف الأسبوع، فإن انطلاق المباراة مبكرا يوم السبت يعني أنها ستنتهي مبكرا، حتى في حال امتدت إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح".

وتابع: "هذا يتيح للجماهير فرصة الاستمتاع ببقية الأمسية مع الأصدقاء والعائلة، والتفكير في المباراة الأهم في الموسم".

وسيقام نهائي 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.