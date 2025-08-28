ويلتقي إنتر ميامي في المباراة النهائية، الأحد المقبل، مع سياتل ساوندرز الذي تغلب على لوس أنجلوس غالاكسي 2-0.

وعاد ميسي إلى المشاركة للمرة الثانية خلال أسبوعين بعد انتكاسة في تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وافتتح ماركو باشاليتش التسجيل لفريق أورلاندو قبل نهاية الشوط الأول، في لقطة كانت بحاجة لمراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) لاحتمال وجود لمسة يد.

وعادل ميسي النتيجة في الدقيقة 77 من ركلة جزاء احتسبت إثر إسقاط تاديو ألندي داخل منطقة الجزاء، ثم عاد ميسي ليبدع مرة أخرى في الدقيقة 88 حين تبادل الكرة مع جوردي ألبا قبل أن يسجل هدف التقدم لميامي.

وبطريقة مماثلة جدا لهدف ميسي الثاني، مرر تيلاسكو سيغوفيا الكرة إلى لويس سواريز قبل أن يستعيدها منه ليضع الهدف الثالث الذي أكد الانتصار.

يذكر أن إنتر ميامي فاز باللقب في 2022.