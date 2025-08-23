وفاز الأهلي بالسوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على النصر 5-3 بضربات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة التي احتضنتها هونغ كونغ.

وتقدم النصر عن طريق رونالدو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فرانك كيسي التعادل للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 82، سجل مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني للنصر، لكن الأهلي نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق روجر إيبانيز، لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأهلي.

وعقب نهاية المباراة، التقطت عدسات الكاميرات، "الدون"، وهو يتحدث مجددا مع نفسه بحركات غريبة.

وبدت ملامح الحسرة واضحة على النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاما، الذي سجل الهدف الـ100 له مع النصر، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع 4 أندية مختلفة ومنتخب وطني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها كريستيانو مع نفسه، إذ سبق أن رصدته الكاميرات في موقف مشابه عقب الخروج الصعب من نصف نهائي دوري نخبة آسيا أمام كاواساكي الياباني (2-3) في أبريل الماضي.