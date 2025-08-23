وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيرنان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، وأضاف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فتراته.

ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي 3-0.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط، كان قد جمعها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.