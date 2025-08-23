وقررت لجنة الانضباط إيقاف ماني مباراة واحدة وفرض غرامة مالية عليه، بعد أن أثارت الواقعة موجة من الجدل.

وجاء القرار بعد طرد ماني في مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد، والتي انتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 2-1، رغم اضطراره للعب معظم شوطي المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وقد تلقى اللاعب السنغالي البطاقة الحمراء بسبب "اللعب العنيف"، وفقا لما ورد في تقرير الحكم الذي أدار الكلاسيكو.

وأكدت اللجنة أن العقوبة المفروضة على ماني (33 عاما) تقتصر على مباراة واحدة فقط، مشيرة إلى أن هذا القرار استند إلى تقييم الحالة وفقا لنظام الانضباط والأخلاق، إضافة إلى ما ورد في تقرير الحكم حول طبيعة التدخل.

كما ألزمت اللجنة النجم السنغالي بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

وبهذا الإيقاف، سيغيب ماني رسميا عن نهائي السوبر السعودي، في ضربة موجعة لفريق النصر قبل مواجهة الأهلي، الذي بلغ النهائي بفوزه الكبير على القادسية بنتيجة 5-1.