وافتتح كين قائد إنجلترا وهداف الدوري في الموسمين الماضيين، رصيده من الأهداف في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 74 و78.

وبدا فريق المدرب فينسن كومباني، الذي فاز بكأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي بفوزه 2-1 على شتوتغارت، في أتم الاستعداد لبدء الدوري بأسلوب الضغط العالي الذي أزعج لايبزيج، وبعض اللمسات الحاسمة.

وفرض الفريق البافاري سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية، وسجل هدفين في غضون 5 دقائق ليحسم المباراة سريعا.

وفي كلتا المناسبتين، تفوق الفريق على لايبزيج بفضل تمريرات سريعة على حافة منطقة الجزاء، وسدد أوليسي كرة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 27.

وسجل الوافد الجديد من ليفربول الإنجليزي لويس دياز هدفه الأول في ظهوره الأول بالدوري، بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 32.

وفي ظل ذهول لاعبي لايبزيج، ظن سيرج غنابري أنه سجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وبعد دقيقتين، لعب تمريرة حاسمة في توقيت مناسب إلى الدولي الفرنسي أوليسي ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

ثم تولى كين زمام المبادرة في الشوط الثاني، مسجلا هدفا في الدقيقة 64 بعد مجهود من دياز، ثم أطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك، قبل أن يكمل ثلاثيته بعد ذلك بقليل.