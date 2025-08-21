وخيم على أولمبياد باريس 2024 جدل كبير بشأن الهوية الجنسية للين ونظيرتها الجزائرية إيمان خليف، لاسيما بعد إحرازهما ميداليتين ذهبيتين في فئتين مختلفتين.

والأربعاء، قالت الهيئة العالمية للملاكمة (وورلد بوكسينغ) إن النساء الراغبات في المشاركة في بطولة العالم في ليفربول، سيتعين عليهن الخضوع لـ"اختبار إلزامي لتحديد الجنس" بموجب سياستها الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم عينه.

وقال مدرب لين، تسانغ تزو-تشانغ: "أعلنوا أن على الجميع الخضوع للاختبار، لذا، سنخضع أيضا".

وأضاف "إذا كنت تريد المنافسة، فعليك اتباع قواعد المسابقة. وبما أننا نشارك، فسنلتزم بقواعدهم".

وبموجب السياسة الجديدة، يتعين على الرياضيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والراغبين بالمشاركة في مسابقة معتمدة من طرف الهيئة العالمية للملاكمة، إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" (PCR)، لتحديد جنسهم عند الولادة.

جدل اختبار "تحديد الجنس"

وشاركت لين وخليف في أولمبياد طوكيو 2021، ولم يثر أي جدل وقتذاك، كما لم تفز أي منهما بميدالية.

واستبعدت الملاكمتان من بطولة العالم للملاكمة في 2023 من طرف الاتحاد الدولي للعبة (أي بي آيه) الذي زعم فشلهما في اختبارات تحديد الجنس.

ومع ذلك، سمحت لهما اللجنة الأولمبية الدولية خوض المنافسات في باريس، قائلة إنهما كانتا ضحية "قرار مفاجئ وتعسفي من الاتحاد الدولي للملاكمة"، وحققتا الميدالية الذهبية.

وستتولى الهيئة العالمية للملاكمة تنظيم منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس أنجليس 2028، بعد حصولها على اعتراف مؤقت من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.