وعندما وقع فريق كولومبوس كرو مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي القادم من النادي الأهلي القاهري، قدم النادي طلبًا نيابة عن "ذا نوردكه" للحصول على استثناء يسمح بعرض أعلام الدول الأصلية للاعبي الفريق أو أعلام منتخباتهم الوطنية.

قال متحدث باسم النادي في بيان: "نادي كولومبوس كرو يحتضن قوة كرة القدم في جمع الناس من جميع مناحي الحياة، سواء في غرفة الملابس أو في الملعب أو داخل المجتمع."

الاستثناء من الدوري الأميركي لكرة القدم سيسمح لـ"ذا نوردكه" بعرض علم واحد لكل لاعب يمثل بلده الأصلي أو منتخبه الوطني الأول، وذلك في قسم مخصص بملعب "Lower.com Field". لن يُسمح برفع أي أعلام أخرى خارج هذا القسم المحدد، ويُتوقع من المشجعين الالتزام بسياسة الأعلام الخاصة بالدوري.

العلم الفلسطيني سيمثل المنتخب الوطني الذي بدأ أبو علي اللعب له في عام 2024. ومن الأعلام الأخرى التي يمكن أن تُرفع: الجزائر، الأرجنتين، كندا، الرأس الأخضر، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، غانا، غواتيمالا، المجر، ليبيريا، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة، والأوروغواي.

في 14 أكتوبر 2023، وبعد هجوم حماس على إسرائيل، طبّق الدوري الأمريكي لأول مرة سياسة تمنع الجماهير من إحضار أعلام، ما لم تكن مثبتة سابقًا ضمن منشآت الفريق.

وقد يبدأ تنفيذ الاستثناء في أقرب وقت خلال مباراة كولومبوس كرو القادمة على أرضه ضد نيو إنغلاند ريفولوشن في 23 أغسطس.