ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الدولي المغربي المولود في فرنسا (25 عاما) انتقل مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (33.66 مليون دولار).

وينضم عدلي إلى بن جانون دواك وأدريان تروفير ودوردي بتروفيتش وبافود دياكيتي، كصفقات جديدة في بورنموث.

وخسر النادي جهود دين هاوسين المنتقل لريال مدريد الإسباني، وميلوش كيركيز إلى ليفربول الإنجليزي، وإيليا زابارني إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وبدأ عدلي مسيرته مع تولوز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن عام 2021، وسجل 23 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة في 143 مباراة مع الفريق الألماني، وساعده على تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين من دون هزيمة في موسم 2023-2024.

وقال رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث تياغو بينتو في بيان: "أمين لاعب أثبت جدارته وسيكون إضافة حقيقية لفريقنا. إنه لاعب نافس على أعلى المستويات وطموحه يتماشى إلى حد كبير مع طموحنا".

وسيلتحق عدلي ببورنموث قبل مباراة يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ولفرهامبتون.

وكان بورنموث، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع، خسر مباراته الافتتاحية أمام ليفربول حامل اللقب 4-2 الأسبوع الماضي.