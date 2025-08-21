وغادر اللاعبون الملعب في الشوط الثاني مع تزايد المخاوف الأمنية في ملعب "ليبرتادوريس دي أميركا".

وانتشرت مقاطع فيديو مروعة على الإنترنت، تظهر اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين وضرب بعصي وآلات حادة وسقوط مشجعين من أماكن مرتفعة، وأخرى لمصابين ودماء على أرض المدرجات.

وكانت النتيجة 1-1 حين توقفت المباراة، بينما كان الفريق التشيلي متقدما 2-1 في مجموع اللقاءين.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إن المباراة ألغيت بسبب "عدم وجود ضمانات أمنية من النادي صاحب الضيافة والسلطات الأمنية المحلية".

وأضاف الاتحاد أن القضية ستحال إلى هيئاته القضائية، وأن المعلومات المتعلقة بما شهدته المباراة سيتم إرسالها إلى لجنة الانضباط.

يشار إلى أن "سود أميركانا" تعد ثاني أهم بطولة للأندية في أميركا الجنوبية بعد "كوبا ليبرتادوريس"، وتعادل بطولة الدوري الأوروبي في أوروبا.