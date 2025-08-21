ونشر الحساب الرسمي للنصر على منصة إكس عدة منشورات بعد مباراة الاتحاد، وقال في إحداها: "لقد عرف الشهرة في ظله..هل ظن أنه سيكون الأفضل اليوم".

واعتبر العديد من المتتبعين أن المقصود من هذه التغريدة هو كريم بنزيما، الذي أمضى سنوات رفقة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد بين سنة 2009 وسنة 2018.

خلال تلك الفترة، أصبح رونالدو الهداف التاريخي للفريق الملكي برصيد 450 هدفا.

وبعد رحيله، تحسن المستوى التهديفي لبنزيما، ما دفع البعض إلى اتهام "الدون" بأنه كان السبب وراء تراجع أداء المهاجم الفرنسي أمام المرمى، أثناء تواجده في الفريق.

واشتد التنافس بين النجمين بعد انتقالهما إلى الدوري السعودي في 2023.

وكشفت التقارير صحفية عن وجود خلافات بينهما الموسم الماضي، بسبب رفض بنزيما تصريح رونالدو بأنه اللاعب الأفضل في التاريخ، وفقا لموقع "كورة".