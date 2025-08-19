وذكر "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن البطولة سينطلق دورها الأول في أكتوبر المقبل، فيما ستقام منافسات الدور الثاني في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن ملعب مركز ووهان في الصين سيستضيف منافسات الدور الأول، على أن يتم الكشف في وقت لاحق عن الملاعب التي ستستضيف الدور الثاني.

وذكر أن البطولة ستشهد مشاركة 6 أندية، وهي أرسنال بطل أوروبا وأوكلاند يونايتد إف سي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وجوثام الأميركي بطل أميركا الشمالية (كونكاكاف) ووهان غيانغدا الصيني بطل آسيا.

ومن المقرر أن يتم التعرف على بطل كوبا ليبرتادوريس للسيدات يوم 18 أكتوبر المقبل، وسيتوج بطل إفريقيا يوم 23 نوفمبر.

وكشف (فيفا) عن جدول منافسات البطولة، حيث سيلعب ووهان غيانغدا مع أوكلاند يونايتد في مباراة الافتتاح يوم 8 أكتوبر المقبل، ويلعب الفائز من تلك المواجهة مع بطل أفريقيا في ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بين 28 يناير والأول من فبراير المقبل، حيث يلتقي الفائز من المباراة الثانية مع أرسنال، فيما يلعب جوثام الأميركي مع بطل أميركا الجنوبية.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم المباراة النهائية للبطولة التي ستقام نسختها الأولى العام المقبل.