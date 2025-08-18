وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي: "يشكر النادي شافييه على الجهود التي بذلها، ونتمنى له التوفيق في مسيرته"، وذلك بعد الإطاحة بمدربه الذي تولى المسؤولية في أبريل الماضي.

بهذه الخسارة الثقيلة، يقبع سانتوس، موطن الأسطورة بيليه ونيمار، في المركز 15 من أصل 20 فريقا بالدوري البرازيلي لكرة القدم، مبتعدا بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نيمار يبكي بحرقة شديدة بعد الخسارة الثقيلة لسانتوس.

وتلقى نيمار مواساة من أحد أعضاء الجهاز الفني لسانتوس في الملعب بعد مباراة شهدت تسجيل فيليب كوتينيو، نجم فاسكو دا غاما، هدفين.

وعاد نيمار 33 عاما نجم برشلونة وباريس سان جرمان السابق، إلى ناديه البرازيلي القديم في يناير الماضي بعد تجربة مخيبة للآمال بقميص الهلال السعودي، وقام بتمديد تعاقده مع سانتوس في يونيو الماضي ليبقى مع الفريق لنهاية العام الجاري.