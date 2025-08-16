وحقق ليفربول، حامل اللقب، فوزا مثيرا بنتيجة 4-2 على ضيفه بورنموث، في أمسية خيمت عليها مشاعر الحزن لرحيل جوتا، الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي.

أجواء عاطفية في "أنفيلد"

شهدت المباراة لفتات مؤثرة، حيث رفعت الجماهير لافتات وداعية لجوتا، فيما ارتدى عدد من اللاعبين قمصانا تحمل صورته. وافتتح أوجو إيكيتيكي التسجيل لليفربول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ورد بورنموث عبر أنطوان سيمينيو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 و76، لكن فيدريكو كييزا أعاد التقدم لليفربول في الدقيقة 88، قبل أن يختتم صلاح الرباعية في الوقت بدل الضائع، بعد هجمة بدأها بنفسه وأنهاها بتسديدة في الشباك.

دموع صلاح

بعد تسجيله الهدف الرابع، توجه صلاح نحو المدرجات الرئيسية في "أنفيلد" وصفق للجماهير، قبل أن يغلبه التأثر وتدمع عيناه، متأثراً بالهتافات المستمرة باسم جوتا. وجسدت اللحظة مزيجاً من فرحة الانتصار والحزن على فقدان زميل، في مشهد ترك أثراً عاطفياً عميقاً لدى اللاعبين والجماهير.