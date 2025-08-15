ونشر حساب الكرة الذهبية، الخميس، فيديو لديمبلي، اختار فيه أفضل لاعب فاز بالكرة الذهبية.

وأرفق المنشور بعبارة: "من هو أعظم فائز بالكرة الذهبية؟".. وكان على عثمان، المرشح لأول مرة هذا العام، أن يختار بين الأساطير.

وعرض على ديمبلي العديد من أساطير كرة القدم الذين فازوا بالكرة الذهبية، وفي الأخير قال إن ليونيل ميسي، عوض كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب فاز بالكرة الذهبية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن المثير للدهشة هو أن هذا المقطع نشر بعد 24 ساعة فقط من فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر، بعدما تغلب على توتنهام، في مباراة حصل فيها ديمبلي على جائزة أفضل لاعب.

واعتبر العديد من المتتبعين على منصة "إكس" أن هذا المنشور رد ساخر على تصريحات "الدون"، قائد النصر السعودي، الذي وصف الجائزة بأنها "مزيفة وتفتقر إلى المصداقية".

بينما رأى موقع "تيربونا" الرياضي أن هذه الخطوة تدل على أن ديمبلي هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وأعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، الخميس الماضي، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين فقط، هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي.

وتواجد في القائمة أيضا 8 لاعبين آخرين من سان جيرمان بخلاف حكيمي.