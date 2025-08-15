وقسمت الفرق الـ32، بواقع 16 فريقا من منطقة الشرق و16 من منطقة الغرب، إلى 8 مجموعات، على أن تنطلق المنافسات في 16 سبتمبر المقبل، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

مجموعات منطقة الغرب

في المجموعة الأولى، جاء نادي الوصل الإماراتي، إلى جانب الاستقلال الإيراني، والمحرق البحريني، والوحدات الأردني.

وتضم المجموعة الثانية الأهلي القطري، وأنديجون الأوزبكي، وأركاداغ التركماني، والخالدية البحريني.

أما المجموعة الثالثة فتضم سيباهان الإيراني، والحسين الأردني، وموهون بادان سوبر جاينت الهندي، وهال التركماني.

بينما تضم المجموعة الرابعة النصر السعودي، والزوراء العراقي، والاستقلال الطاجيكي، وجوا الهندي.

مجموعات منطقة الشرق

أوقعت القرعة نادي بكين الصيني في المجموعة الخامسة، إلى جانب ماكارثر الأسترالي، وتاي بو من هونغ كونغ، وكونغ آن هانوي الفيتنامي.

وفي المجموعة السادسة، يلعب جامبا أوساكا الياباني، مع نام دينه الفيتنامي، وراتشابوري التايلاندي، وإيسترن من هونغ كونغ.

وتضم المجموعة السابعة بانكوك يونايتد التايلاندي، وسيلانغور الماليزي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وبيرسيب باندونغ الإندونيسي.

فيما تضم المجموعة الثامنة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وباثوم يونايتد التايلاندي، وكايا إيلويلو الفلبيني، وتامبنيز روفرز السنغافوري.

المراحل القادمة

يُختتم دور المجموعات في 24 ديسمبر 2025، قبل انطلاق مباريات دور الـ16 بين 10 و19 فبراير 2026، على أن تقام مواجهات دور الثمانية وقبل النهائي بين 3 و12 مارس و7 و15 أبريل على التوالي، وتقام المباراة النهائية يوم 16 مايو 2026.