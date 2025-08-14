وتقدم توتنهام، بطل الدوري الأوروبي، في الدقيقة 39 عبر نيكي فان دي فين إثر متابعته لكرة مرتدة من العارضة بعد تصدي الحارس لتسديدة جواو بالينيا المعار من بايرن ميونيخ الألماني.

وأضاف الأرجنتيني كريستيان روميرو، الذي نال شارة القيادة قبل ساعات من اللقاء بعد رحيل القائد سون هيونغ مين، الهدف الثاني إثر ضربة رأس من ركلة حرة نفذها بيدرو بورو.

وقلص سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 بواسطة الكوري الجنوبي لي كانغ إن بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جوليلمو فيكاريو.

وأضاف البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة ليفوز سان جيرمان بعد أن أضاع ركلة واحدة مقابل إضاعة توتنهام لركلتين.