وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا، الثلاثاء، رفض فيه إقامة مباراة فياريال وبرشلونة، لحساب الجولة 17 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى، خارج الحدود الإسبانية، بعد أن وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين على مقترح إقامة اللقاء في مدينة ميامي يوم 20 ديسمبر المقبل.

وطلب "الميرينغي" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عدم السماح بإقامة هذه المباراة دون إجماع الأندية المشاركة في المسابقة، كما دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى سحب الطلب أو رفضه.

ودعا ريال مدريد في بيانه المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إلى عدم منح التصريح الإداري اللازم، ما لم يتم الحصول على الموافقة بالإجماع.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو الجهة التي تملك السلطة في رفض أو قبول مقترح إقامة هذه المباراة خارج الحدود الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس الأعلى للرياضة لا يملك السلطة للتدخل في هذه القضية، وفقا للقوانين المنظمة لهذا المجلس والقوانين الإسبانية.

وأوضحت أن إقامة مباراة دولية داخل إسبانيا تحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للرياضة فقط، في حين أن تغيير مكان إقامة مباراة لا يدخل ضمن صلاحياته بحسب القوانين الإسبانية.

وأشارت إلى أن لوائح المباريات الدولية الخاصة بالـ"فيفا" التي يطبقها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تشير إلى أن الـ"فيفا" هو الذي يملك كلمة الفصل في هذه القضية.